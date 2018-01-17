"Груз-200" на Донбассе: ОБСЕ зафиксировали очередной похоронный автомобиль

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали пресечение украинско-российской границы автомобилем похоронной службы, который въехал на территорию временно оккупированного Донбасса.

Об этом говориться в еженедельном отчете миссии от 16 января 2018 года, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"15 января в 9.19 на пограничный пункт "Гуково" из Российской Федерации прибыл автомобиль похоронной службы, который пересек границу в направлении Украины. Команда наблюдателей со своего месторасположения не имела возможности увидеть, находился ли внутри машины гроб", - сказано в отчете.

Отдельно отмечается, что 11 января в 14.35 наблюдатели видели колонну автомобилей, прибывшую из Российской Федерации.

"Колонна состояла из семи транспортных средств: две полицейские автомашины, один минивэн, две легковых автомашины и два внедорожника. Все транспортные средства были с затемненными стеклами. Команда наблюдателей видела также за пределами пограничного пункта полицейский автомобиль, регулирующий дорожное движение. Колонна остановилась рядом с центральным зданием пограничного пункта, и только минивэн въехал в зону контроля возле двери главного входа", - сказано в отчете.

В этой связи отмечается, что наблюдатели со своего месторасположения не могли видеть, выходил ли кто‑либо из минивэна или нет, а остальные транспортные средства конвоя припарковались на территории пограничного пункта.

"Восемь вооруженных людей в военной форме вышли из двух внедорожников и заняли оборонительную позицию перед автомашинами и вокруг зоны контроля. Четыре человека в одежде военного образца вышли из двух автомашин и вошли в главное здание", - говорится в отчете.

"В 15.10 военные вернулись в свои машины, и все транспортные средства покинули ПП в направлении Российской Федерации. Во время передвижения автоколонны все пограничники и таможенники стояли по стойке "смирно". Движение на ПП были прервано только на время передвижения автомашин", - сообщили наблюдатели.