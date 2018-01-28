Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе
Новости: В Киеве могут ограничить въезд грузовиков В Киеве могут ограничить въезд грузовиков
Новости: Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
Новости: Королевский стиль: что носит Кейт Миддлтон во время третьей беременности (Фото) Королевский стиль: что носит Кейт Миддлтон во время третьей беременности (Фото)
X

В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А

Гепатит
22:37 Вс, 28 Январь 2018 Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: 44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве.

В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.

Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Гепатит, Гепатит А, Минздрав, Николаев.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Трагедия во Львове: мальчик утонул, провалившись под лед На Черниговщине крали сырье из нефтепроводов "Укрнафты" Резонансное ДТП с Зайцевой: пострадавшая беременная женщина родила

Последние новости

Тревожные симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с печенью Смех да и только: прикольные девушки дурачатся и развлекаются Искусственный интеллект успешно справился с разработкой квантовых экспериментов
Сегодня читают
01 Тренер Усика: Мы увидели неофициальный финал в тяжелом весе
02 Ученые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии рака
03 "Укрзализныця" продает почти половину билетов через интернет
04 Футболист заработал удаление, сидя на скамейке запасных (Видео)
05 Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
Новости сегодня
02:04 Восточную пуму признали вымершим видом
01:55 В Киеве состоится реконструкция боя войск УНР против большевиков
01:32 Продукты с противовоспалительным и антисептическим действием
01:06 Коноплянка объяснил, почему не сумел забить в пустые ворота (Видео)
00:59 Смешные комиксы о жизни с котом, которые подарят вам хорошее настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Победа Усика над Бриедисом: два чемпионских пояса и выход в финал WBSS Самая важная победа Усика в карьере (Фото+Видео)
Новости: Снег, гололед и ветер: украинцев предупреждают об ухудшении погоды Украинцев предупреждают об ухудшении погоды
Новости: Папа Римский рассказал, что молится на украинском Папа Римский рассказал, что молится на украинском
Новости: Утренние привычки, которые помогут быстро похудеть Утренние привычки, которые помогут быстро похудеть
Добавить комментарий
0