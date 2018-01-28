В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А

В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.

Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.