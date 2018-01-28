https://telegraf.com.ua/files/2018/01/343024-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3880097-v-nikolaeve-vyiroslo-chislo-zabolevshih-gepatitom-a.html
В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А
22:37 Вс, 28 Январь 2018 Телеграф
Фото из открытых источников
Новости Украины: 44 человека госпитализированы по состоянию на 28 января с подозрением на гепатит А в Николаеве.
В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.
В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.
Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.
Telegraf.com.ua