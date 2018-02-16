В ОБСЕ сделали важное заявление по ситуации на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение прошлой недели зафиксировала как минимум 1 тыс. случаев использования запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, из этого количества - по крайней мере 360 случаев применения реактивных систем залпового огня.

"В последнюю неделю, которая мало чем отличалась от многих других до нее, мы стали свидетелями меняющейся ситуации с безопасностью на востоке Украины. Разница в количестве ежедневных нарушений режима прекращения огня была поразительной, в частности, в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня во всей области. Однако в среду наши наблюдатели, особенно те, кто работает в западной части области, стали свидетелями резкого всплеска насилия. В среду, 7 февраля, они зафиксировали в Луганской области более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими договоренностями", - сказал он.

По словам Хуга, среда фактически стала худшим днем с марта 2017 года по количеству случаев применения такого вооружения.

"В течение недели мы установили, что такое вооружение использовали как минимум 1 тыс. раз, включая, по крайней мере, 360 случаев применения реактивных систем залпового огня", - сказал он.

Также, по словам Хуга, на прошлой неделе наблюдатели миссии зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода, 9 - в подконтрольных правительству районах, 6 - в неподконтрольных.