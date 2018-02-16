Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше
Новости: Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе
Новости: Тренер сборной Украины по биатлону: Иногда сделаешь все, а оно обратно не вернется Тренер сборной Украины по биатлону о результатах на Олипиаде
Новости: Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала
X

В ОБСЕ сделали важное заявление по ситуации на Донбассе

Донбасс
15:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: На прошлой неделе на Донбассе зафиксировано около 1 тыс. случаев использования запрещенного вооружения.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение прошлой недели зафиксировала как минимум 1 тыс. случаев использования запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, из этого количества - по крайней мере 360 случаев применения реактивных систем залпового огня.

ОБСЕ подтвердили взятие Новоалександровки под контроль ВСУ

"В последнюю неделю, которая мало чем отличалась от многих других до нее, мы стали свидетелями меняющейся ситуации с безопасностью на востоке Украины. Разница в количестве ежедневных нарушений режима прекращения огня была поразительной, в частности, в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня во всей области. Однако в среду наши наблюдатели, особенно те, кто работает в западной части области, стали свидетелями резкого всплеска насилия. В среду, 7 февраля, они зафиксировали в Луганской области более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими договоренностями", - сказал он.

По словам Хуга, среда фактически стала худшим днем с марта 2017 года по количеству случаев применения такого вооружения.

"В течение недели мы установили, что такое вооружение использовали как минимум 1 тыс. раз, включая, по крайней мере, 360 случаев применения реактивных систем залпового огня", - сказал он.

Также, по словам Хуга, на прошлой неделе наблюдатели миссии зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода, 9 - в подконтрольных правительству районах, 6 - в неподконтрольных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Хуг, АТО, ВСУ, Донбасс, Конфликт на Донбассе, ОБСЕ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Сумщине школьник избил девушку кирпичом Ситуация в зоне АТО: 10 вражеских обстрелов, один боец ВСУ погиб В Киеве задержаны преступники, сбывающие через интернет психотропы

Последние новости

Албанские женщины, которые решили жить как мужчины (Фото) Образовательная реформа: количество часов родного языка определяет школа Украина готовится обменять крымских дезертиров на Сенцова и Сущенко
Сегодня читают
01 АЕК - "Динамо": видео голов и обзор матча
02 Погода на выходные: снег и ночные морозы
03 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
04 Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
05 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
Новости сегодня
16:26 Олимпийская чемпионка лишила работы американского комментатора
16:24 Маленькие дети, удивившие родителей своими гениальными изобретениями (Фото)
16:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:03 Эксклюзивные фото бэкстейджа восьмого сезона "Голосу країни-8"
15:58 Промоутер Линареса: у Ломаченко есть три варианта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на выходные 17-18 февраля: снег, ночные морозы и оттепель Погода на выходные: снег и ночные морозы
Новости: МИД: Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки" Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
Новости: Стало известно, когда завершат строительство ж/д сообщения с Борисполем Гройсман обещает, что в Борисполь можно будет добраться за полчаса
Новости: Меган Маркл публично нарушила королевский протокол Меган Маркл публично нарушила королевский протокол
Добавить комментарий
0