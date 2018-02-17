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В Одессе сожгли чучело оккупанта под российским консульством
03:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости Украины: Одесситы сожгли под консульством РФ чучело оккупанта.

Члены одесской организации "Самооборона" сожгли чучело российского оккупанта под стенами консульства РФ. Акцию приурочили к трехлетию боев под Дебальцево.

Об этом сообщает "Южный курьер".

"Это консульство России. Мы понимаем, что это дипломатическая миссия, но это страна агрессор. Этой акцией мы хотели показать, что мы ничего не забыли, мы не забыли, как в 2014-15 годах хоронили парней после боев в Дебальцево", - заявил глава "Самообороны", Валерий Начвинов в интервью изданию.

На Гагаринском плато около двух десятков активистов сначала обезглавили чучело, а затем подожгли.

Также сообщается, что за акцией наблюдали правоохранители, но препятствовать их действиям они не стали. 

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Новости Украины, В регионах, Консульство РФ, Одесская область, Оккупанты, Украина.
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