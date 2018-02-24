Боевики на Донбассе применили запрещенную артиллерию вблизи населенных пунктов

На Луганском направлении, около 21.00 часа 23 февраля боевики обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения – артиллерией калибра 122 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по предварительной информации, в результате обстрела несколько снарядов разорвались на окраине населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

"В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм. Информация о последствия вражеских обстрелов уточняется", – говорится в сообщении.