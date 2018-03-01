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Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП
02:44 Сегодня Телеграф
Фото: dumskaya.net
Новости Украины: Авария произошла в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района.
Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского Одесской области Виктор Минчев погиб в ДТП вечером в среду, сообщила на своей странице в Facebook мэр города Алла Гинак.
По предварительной информации, обнародованной в комментариях под сообщением, ДТП в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района произошло около 17.30.
Автомобиль "Шевроле", за рулем которого был В.Минчев, совершил лобовое столкновение с автомобилем "Хюндай". Начальник финуправления с травмами был доставлен в больницу, где скончался. Кроме него в больнице с травмами находятся пассажир "Шевроле" и водитель "Хюндай".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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