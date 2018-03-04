Полиция задержала банду рецидивистов

Полицейские задержали группу четырех мужчин, которые в течение нескольких лет совершали кражи из ювелирных магазинов, банковских терминалов и разбойные нападения на "валютчиков", сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины в воскресенье.

"Все - ранее судимые. Установлена их причастность к более чем 20 фактам имущественных преступлений… В целом за это время мужчины похитили ювелирные изделия на сумму более 15 млн грн. Злоумышленники были задержаны после совершения преступления в результате совместной операции оперативников", - говорится в сообщении.