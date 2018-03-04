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Полиция задержала банду рецидивистов

Задержание
17:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленники причастны к более чем 20 кражам и грабежам на сумму более 15 млн грн.

Полицейские задержали группу четырех мужчин, которые в течение нескольких лет совершали кражи из ювелирных магазинов, банковских терминалов и разбойные нападения на "валютчиков", сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины в воскресенье.

"Все - ранее судимые. Установлена их причастность к более чем 20 фактам имущественных преступлений… В целом за это время мужчины похитили ювелирные изделия на сумму более 15 млн грн. Злоумышленники были задержаны после совершения преступления в результате совместной операции оперативников", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Грабители, Задержание, Полиция, Преступники, Рецидивисты.
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