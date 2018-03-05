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В Одессе рассмотрят дело пожарных, не выславших машины к Дому профсоюзов
03:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Одессе начали рассматривать дело пожарных, вовремя не выславших спецмашины к Дому профсоюзов 2 мая 2014 года.

В Одессе начали рассматривать дело пожарных, не выславших вовремя машины к Дому профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибли люди во время массовых беспорядков.

В центре правого мониторинга "Гідність", почти два с половиной года длилось подготовительное заседание в судебном процессе по обвинению троих сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, которые своевременно не организовали тушение пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В частности, речь о бывшем заместителе начальника управления Викторе Губае, начальнике дежурной смены Юрии Швиденко и помощнике начальника смены Светлане Коевой. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности.

"Слушание дела долго не начиналось из-за череды самоотводов и отводов судей, пока материалы не попали к судье Гончарову", - сообщили в центре.

Отмечается, что на заседании, которое состоялось в начале марта, судья принял решение о начале судебного процесса по сути, однако адвокат потерпевших Андрей Каркищенко потребовал рассмотрения его ходатайства об отводе прокурора Ирины Куприной.

"Он мотивировал ходатайство тем, что прокуратура не внесла при доработке обвинительного акта ряд важных моментов, и тем самым проявила политическую ангажированность", - уточнили в центре правового мониторинга.

Обвиняемые и их адвокаты поддержали ходатайство Каркищенко, отметив многочисленные нарушения в ходе досудебного расследования и то, что их не ознакомили с содержанием обвинительного заключения. Адвокаты потерпевших также поддержали данное ходатайство. Однако судья Гончаров принял решение отказать в удовлетворении ходатайства.

Следующее заседание назначено на 15 марта.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Трем сотрудникам ГУ ГСЧС, дела которых находятся в суде, инкриминируется несвоевременное отправление спецмашин для тушения пожара в Дом профсоюзов. Машины не отправлялись порядка 40 минут.

Возглавлявший в 2014 году региональный главк ГСЧС Владимир Боделан объявлен в розыск.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Долженкову ("Капитану Какао") и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

27 февраля 2018 года Апелляционный суд Николаевской области должен был начать рассмотрение дела по жалобе прокурора отдела прокуратуры Одесской области на приговор Ильичевского горсуда Одесской области от 18 сентября 2017 года, которым оправданы все фигурирующие в производстве участники массовых беспорядков.

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Новости Украины, ГСЧС, Дом профсоюзов, Одесса, Одесская область, Пожарные, Уголовное дело, Украина.
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