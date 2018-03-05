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В депо Здолбунов Ровненской области нашли гранату

ВОГ-17
18:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Ровненской области в вагоне поезда, прибывшего на ремонт в депо узловой станции, обнаружили гранату.

В Ровненской области в вагоне поезда, прибывшего на ремонт в депо узловой железнодорожной станции Здолбунов, нашли гранату.

Как сообщили корреспонденту в отделе коммуникации полиции Ровненской области, 5 марта опасный предмет обнаружили работники Здолбуновского депо в грузовом вагоне поезда сообщением Николаев-Днестровский - Здолбунов, который прибыл в Ровненскую область для ремонта.

Чтобы предотвратить возможный взрыв работники полиции обеспечили охрану места, где был обнаружен опасный предмет.

После осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что в вагоне лежала осколочная граната ВОГ-17 (гранатометный выстрел калибра 30мм) с соответствующей маркировкой. Опасную находку правоохранители направили для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься соответствующее решение.

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Все по теме:

Новости Украины, ВОГ-17, Граната, ГУНП, Железнодорожная станция, Здолбунов, Ровенская область.
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