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В Ужгороде на женский марш напали радикалы

"Карпатская Сечь"
19:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Ужгороде на площади Театральная избили и облили краской женщин.

Национальная полиция задержала шесть человек после марша за права женщин в Ужгороде, сообщил спикер Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх.

"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он в четверг вечером. В действиях лиц предусматриваются признаки нарушения согласно ст. 296 ч. 2 УК ("Групповое хулиганство"). Очевидцы сообщают, что нападение совершили участники праворадикальной организации "Карпатская Сечь".

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Новости Украины, Женщины, Карпатская Сечь, Марш, Полиция, Радикалы, Ужгород.
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