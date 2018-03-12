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В Киевской области спасли рыбака, провалившегося под лед
15:33 Сегодня Телеграф
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Новости Украины: В Киевской области вблизи села Осещина сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Осещина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Прибывшие на вызов спасатели установили, что мужчина во время рыбалки провалился под лед, и не имеет возможности добраться до берега. Первым крик о помощи услышал случайный свидетель, который и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.
Из ледяной ловушки мужчину вытаскивали с помощью спасательного круга, веревки и лодки, после чего передали работникам скорой медицинской помощи.
Telegraf.com.ua