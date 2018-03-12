Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Могерини рассказала, насколько Евросоюз "устал" от Украины Могерини рассказала, насколько Евросоюз "устал" от Украины
Новости: Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, десятки получили ранения Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, десятки получили ранения
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней
X

В Киевской области спасли рыбака, провалившегося под лед

Спасательная операция
15:33 Сегодня Телеграф
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Киевской области вблизи села Осещина сотрудники ГСЧС спасли провалившегося под лед рыбака.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области спасли рыбака, провалившегося под лед вблизи села Осещина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Прибывшие на вызов спасатели установили, что мужчина во время рыбалки провалился под лед, и не имеет возможности добраться до берега. Первым крик о помощи услышал случайный свидетель, который и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.

Из ледяной ловушки мужчину вытаскивали с помощью спасательного круга, веревки и лодки, после чего передали работникам скорой медицинской помощи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Киевская область, Лёд, Рыбак, Рыбалка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Сутки в АТО: 4 обстрела по позициям ВСУ, один боец погиб, трое ранены ГСЧС предупреждает об опасности лавин в Карпатах Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату

Последние новости

Грациозная красота: самые красивые женщины начала ХХ века (Фото) МОЗ хочет сократить медицинские противопоказания для управления транспортом Заключенный кандидат на пост главы Каталонии хочет присутствовать на голосовании
Сегодня читают
01 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
02 Названа версия крушения самолета Турции в Иране
03 Британские ученые нашли самую полезную диету
04 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
05 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
Новости сегодня
15:51 В ЮНИСЕФ назвали количество погибших детей в Сирии
15:50 Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
15:46 Смех до упада: когда руки растут явно не из того места
15:43 Рацион Рапунцель: продукты против секущихся и ломких волос
15:42 Вацко - о бразильском новичке "Шахтера" Додо
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину может вернуться "весенний" мороз В Украину может вернуться "весенний" мороз
Новости: Европа продлила санкции против РФ Европа продлила санкции против РФ
Новости: Главные темы разговора Порошенко и Могерини Главные темы разговора Порошенко и Могерини
Новости: Американские блогеры сняли уникальное видео о роботах (Видео) Американские блогеры сняли уникальное видео о роботах (Видео)
Добавить комментарий
0