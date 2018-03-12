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В Киеве на взятке поймали крупного налоговика

Взятка
21:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве за взятку задержали и.о.замглавы Деснянской налоговой.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции Деснянского района Главного управления Государственной фискальной службы в г.Киеве задержан в понедельник во время получения взятки, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Установлено, что указанное служебное лицо получило от представителя одной из физических лиц-предпринимателей неправомерную выгоду в размере 5 тыс грн и 1 000 долларов США за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставления соответствующей выдержки, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов", - говорится в сообщении.

Задержали чиновника сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области и оперативными сотрудниками этого же управления. 

В настоящее время готовятся сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, ходатайства в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

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Новости Украины, Взятка, Деснянский район, Киев, Налоговая.
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