Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны

Киевский райсуд Полтавы заслушал материалы 9-го тома досудебного расследования, при этом адвокаты подали ходатайства о признании ряда документов такими, что они не могут служить доказательством в суде. На суде присутствовали Геннадий Кернес, два его охранника и адвокаты. Также на суд прибыл один из потерпевших - Сергей Ряполов. Второго потерпевшего - Кутянина - не было. На суд прибыли представители ОБСЕ. Активистов не было ни во дворе, ни в зале. Заседание началось с ходатайств защиты Геннадия Кернеса. В них шла речь о признании ряда доказательств предыдущего, 8-го тома, недопустимыми, поскольку был допущен ряд процессуальных нарушений. Судья Антонов принял ходатайства и приобщил их к материалам дела.

После этого суд приступил к рассмотрению 9-го тома материалов досудебного расследования. Почти половина озвученных на суде материалов - информация о Г. Кернесе: трудовой путь, образование, государственные и церковные награды, уплата налогов. Адвокаты попросили суд признать и эти документы как недопустимые доказательства и передали судье свои ходатайства в письменном виде. После этого суд приступил к изучению материалов 10 тома досудебного расследования. В этом томе, в частности, адвокатов Г. Кернеса не устроило то, что в обвинительном акте фигурирует автомобиль нардепа Антона Геращенко, но никаких запросов о том, что это за машина и кто ею управлял, не проведено: защита попросила суд обратить на это внимание.

5 марта Киевский райсуд Полтавы, где слушается дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, заслушал материалы 8-го тома досудебного расследования, при этом адвокаты заявили, что часть документов не может служить доказательством в суде. 29 января Киевский райсуд Полтавы в течение пяти часов рассматривал материалы 6-го и 7-го томов. Суд удовлетворил ходатайство защиты о признании некоторых доказательств обвинения недействительными. 11 декабря 2017 года в Полтаве на суде по делу Кернеса адвокаты назвали материалы следствия бездоказательными: фото следственного эксперимента не подписаны сторонами, в протоколе осмотра вещей и документов нет вещей, опознание подозреваемого дано с видео, хотя к провайдеру никто не обращался, в протокол допроса потерпевшего добавлены принтскрины и фото, которые могут быть взяты из интернета, что незаконно.

26 марта 2015 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года. Сам Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что не совершал инкриминируемых ему преступлений и называет это дело "политически мотивированным" со стороны его давнего оппонента, а ныне министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Типичные ответы свидетелей на вопросы гособвинения о событиях в Харькове 25 января 2014 года: "Давно это было, ничего не помню". Допрошена треть из более 70-ти свидетелей обвинения. Г. Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.