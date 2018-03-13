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Женщину-работорговца задержали во Львовском аэропорту

Сексуальное рабство
20:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса "Минск-Львов" задержали украинку, которая находилась в розыске.

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали во Львовском аэропорту женщину, которая занималась торговлей людьми и разыскивалась украинской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Во львовском аэропорту сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса "Минск-Львов" задержали украинку, которая находилась в розыске. Гражданку Украины разыскивали отечественные правоохранительные органы за торговлю людьми", - указано в сообщении Госпогранслужбы. Нарушительницу уголовного законодательства передали представителям Национальной полиции.

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Все по теме:

Новости Украины, Аэропорт, Госпогранслужба, Львов, Нацполиция, Пограничники, Торговля людьми.
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