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Женщину-работорговца задержали во Львовском аэропорту
Новости Украины: Сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса "Минск-Львов" задержали украинку, которая находилась в розыске.
Сотрудники Государственной пограничной службы задержали во Львовском аэропорту женщину, которая занималась торговлей людьми и разыскивалась украинской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во львовском аэропорту сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса "Минск-Львов" задержали украинку, которая находилась в розыске. Гражданку Украины разыскивали отечественные правоохранительные органы за торговлю людьми", - указано в сообщении Госпогранслужбы. Нарушительницу уголовного законодательства передали представителям Национальной полиции.
Telegraf.com.ua