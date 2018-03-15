В Киеве загорелась электроподстанция

Возле станции метро "Красный Хутор" в Киеве произошел пожар электроподстанции.

Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook.

Возгорание произошло на месте строительства нового дома. Туда уже приехали пожарная служба, ГСЧС, полиция и медики.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее в результате таяния снега на Киевщине затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка.