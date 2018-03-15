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В Киеве загорелась электроподстанция

Пожар
14:41 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Пожар возник на стройке нового жилого дома вблизи станции метро Красный Хутор.

Возле станции метро "Красный Хутор" в Киеве произошел пожар электроподстанции.

Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook.

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Возгорание произошло на месте строительства нового дома. Туда уже приехали пожарная служба, ГСЧС, полиция и медики.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее в результате таяния снега на Киевщине затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Происшествие, Электроподстанция.
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