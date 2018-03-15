Хранилище ядерных отходов будет охранять Нацгвардия

Кабинет министров Украины предоставил Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР атомных электростанций страны охрану Национальной гвардией.

"Правительство внесло изменения в перечень ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией", - говорится в сопроводительной информации к постановлению правительства №162 от 14 марта.

Данное хранилище для отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) находится между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка (Киевская обл.) в зоне отчуждения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.