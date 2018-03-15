Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
X

Хранилище ядерных отходов будет охранять Нацгвардия

Нацгвардия
22:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Данное хранилище находится в зоне отчуждения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кабинет министров Украины предоставил Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР атомных электростанций страны охрану Национальной гвардией.

"Правительство внесло изменения в перечень ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией", - говорится в сопроводительной информации к постановлению правительства №162 от 14 марта.

Данное хранилище для отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) находится между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка (Киевская обл.) в зоне отчуждения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Зона отчуждения, Нацгвардия, Охрана, Хранилище, Чернобыль, Ядерные отходы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Лейтенанта ГСЧС уличили в сбыте наркотиков На Закарпатье задержали более 30 человек Для граждан РФ в Украине откроют 4 избирательных участка

Последние новости

Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении В Лейпциге открылась книжная ярмарка Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
22:47 Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
22:45 Фред: Не опускаем головы
22:44 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
22:44 Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение
22:43 Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0