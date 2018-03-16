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В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка

Полиция
15:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве на территории недостроя обнаружено тело молодой девушки, которая скорее всего, находилась в розыске.

В Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ирпене обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти.

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Новости Украины, Киев, Недострой, Розыск, Тело девушки.
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