В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка

В Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ужасный случай произошел сегодня, около 12:00, на проспекте Победы в Святошинском районе. На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Ирпене обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти.