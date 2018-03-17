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В Фастове раскрыто убийство многодетной матери
05:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Прокуратура заявила об аресте заказчиков и исполнителей страшного убийства.

В Фастове правоохранители раскрыли заказное убийство многодетной матери, заказчиков и исполнителей задержали и вручили подозрения, информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Как сообщается, в пятницу на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что "основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который по $12 тыс. долларов США согласился убить многодетную мать".

В полиции подчеркнули, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия.

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Правоохранители осуществили неотложные следственно-розыскные действия и задержали злоумышленника, двух организаторов, а также их пособника по ст.208 УПК Украины. В настоящее время в прокуратуре всем задержанным лицам сообщили о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в Фастовском райсуде.

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Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Киеве на территории недостроя обнаружено тело молодой девушки, которая находилась в розыске.

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Новости Украины, Киев, Киевская область, Новости Киева, Убийство, Украина, Фастов.
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