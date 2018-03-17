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В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины

Коллектор теплотрассы
11:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kievvlast.com.ua

Новости Украины: В Киеве спасатели в коллекторе теплотрассы обнаружили тело мужчины, причину гибели выясняют правоохранители.

В Киеве в коллекторе теплотрассы на ул. Вадима Гетьмана обнаружено тело мужчины, спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли его и передали правоохранителям.

Как сообщается в субботу на сайте ГСЧС, 16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Прибывшие на место спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

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Выяснением причин гибели мужчины занимаются правоохранители.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Коллектор теплотрассы, Тело мужчины.
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