В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины

В Киеве в коллекторе теплотрассы на ул. Вадима Гетьмана обнаружено тело мужчины, спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли его и передали правоохранителям.

Как сообщается в субботу на сайте ГСЧС, 16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Прибывшие на место спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Выяснением причин гибели мужчины занимаются правоохранители.