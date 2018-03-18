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Жестокое убийство в Фастове: вероятная заказчица расплакалась после решения суда

Суд
04:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Вероятная заказчица убийства на суде по избранию меры пресечения скрывала свое лицо.

Подозреваемая в заказе убийства Лилии Гордеевой в Фастове на Киевщине совладелица автомойки Алла Домасенко на суде по избранию меры пресечения скрывала свое лицо от журналистов капюшоном куртки и не отвечала ни словом на вопросы представителей СМИ.

Как передает ТСН, такое же поведение демонстрировали двое из трех других фигурантов этого дела – работник автомойки Алексей Ермолович и его сын, которых подозревают в исполнении преступления.

Старший сын погибшей женщины Никита рассказал, что на судебном заседании Домасенко отрицала вину, а в какой-то момент сорвалась и начала кричать: "Ложь! Ложь!". Когда же суд принял решение о 2-месячном аресте подозреваемого без права на залог, женщина на скамье подсудимых начала плакать. Никита признается, что теперь боится за свою жизнь и просить у полиции охраны.

По его словам, никто из подозреваемых заказчиков преступления не признает своей вины и не раскаивается, а исполнители хотя бы признаются, что были на месте преступления. Тем временем под зданием суда неизвестные повредили автомобиль трех адвокатов матери и сына семьи Домасенко.

В полиции журналистам подтвердили, что у машины "Вольво" оказались порезанными все четыре колеса. Авто забрали на эвакуаторе, сами же адвокаты отказались комментировать что-либо, связанное с этим инцидентом.

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Новости Украины, Вероятная заказчица убийства, Жестокое убийство, Решения суда, Убийство в Фастове.
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