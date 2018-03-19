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Киевский лицей №142 возобновляет работу

Лицей №142 (Киев)
05:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото wikimapia.org

Новости Украины: Обучение в лицее №142 в Соломенском районе было приостановлено с 12 по 16 марта из-за аварийного состояния здания.

Ученики столичного лицея №142, обучение в котором было прервано из-за аварийного состояния здания, в понедельник, 19 марта, вернутся за парты.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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"На данный момент возобновление образовательного процесса возможно при условии ежедневного визуального осмотра здания специалистами строительной лаборатории Коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация", - отметил Поворозник.

Он отметил, что такое решение было принято после проведения дополнительных обследований здания гимназии, в результате которых установлено 19 геодезических маркеров (рэперы) по периметру здания, осуществлен первый цикл измерений и определены точки, по которым будут проводиться наблюдения в течение следующих 1,5 месяцев.

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Кроме того, установлено 26 алебастровых маяков с 1 по 4 этажи лицея. При проведении обследования и установке маяков, щели и трещины в период с 14 по 15 марта в состоянии покоя.

Он отметил, что управление образования Соломенской РГА заключило соглашение с ГП «Научно-исследовательский институт строительного производства» об обследовании для установления действительного технического состояния конструкций здания образовательного учреждения лицея №142 с разработкой выводов и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации.

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Как сообщалось ранее, столичные власти приостановили обучение с 12 по 16 марта в лицее №142 в Соломенском районе из-за аварийного состояния здания.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Киевжилспецэксплуатация, Лицей, Николай Поворозник, Украина.
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