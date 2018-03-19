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Самоубийство Волошина: полиция рассмотрит все возможные версии

Полицейский
16:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция Николаевской области лично будет контролировать ход расследования причин самоубийства директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Руководство полиции Николаевской области взяла на личный контроль ход расследования причин самоубийства известного украинского летчика, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУ НП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - говорится в сообщении.

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Кроме того, с целью полного и беспристрастного расследования дело направлено в Следственное управление ГУ НП Украины в Николаевской области.

"Будут рассмотрены все возможные версии и выяснены причины того, что могло стать причиной трагедии. Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - отметили в полиции.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошин - бывший военный летчик, участник АТО. На счету Волошина 33 боевых вылета в 2014 году. Самолет Волошина был сбит боевиками, однако летчику удалось катапультироваться и самостоятельно вернуться с оккупированной территории.

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Новости Украины, Владислав Волошин, Директор Николаевского аэропорта, Личный контроль, Полиция, Причины, Самоубийство, Украинский летчик.
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