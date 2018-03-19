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Перемирие на Донбассе: не зафиксировано ни одного вражеского обстрела
18:53 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В зоне АТО в понедельник не зафиксировано обстрелов позиций украинских военных.
Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 19 марта, соблюдали режим прекращения огня в полной мере, сообщили в штабе АТО.
"С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. По состоянию на 18:00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.
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В сообщении отмечается, что украинские военные, выполняющие задачи на первой линии обороны, "продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условия полного прекращения огня".
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