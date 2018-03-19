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На Волыни повесился подросток

Суицид
19:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Волынской области в селе Чаруков Луцкого района нашли повешенным 16-летнего подростока.

На Волыни в селе Чаруков Луцкого района обнаружен повешенным подросток.

Как сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 16-летнего парня обнаружили мертвым в приусадебной постройке, сегодня, 19 марта.

Как отмечается, он учился в одном из колледжей Луцка.

Предварительная версия - самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Новости Украины, Волынь, Луцкий район, Самоубийство, Суицид.
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