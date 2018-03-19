На Волыни повесился подросток

На Волыни в селе Чаруков Луцкого района обнаружен повешенным подросток.

Как сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 16-летнего парня обнаружили мертвым в приусадебной постройке, сегодня, 19 марта.

Как отмечается, он учился в одном из колледжей Луцка.

Предварительная версия - самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.