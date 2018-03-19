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На Волыни повесился подросток
Новости Украины: В Волынской области в селе Чаруков Луцкого района нашли повешенным 16-летнего подростока.
На Волыни в селе Чаруков Луцкого района обнаружен повешенным подросток.
Как сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 16-летнего парня обнаружили мертвым в приусадебной постройке, сегодня, 19 марта.
Как отмечается, он учился в одном из колледжей Луцка.
Предварительная версия - самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Telegraf.com.ua