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В Харькове "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя

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Суррогатный алкоголь
20:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: khar.gp.gov.ua

Новости Украины: В Харькове правоохранители разоблачили подпольный водочный цех, изъяв около 3,4 тыс. литров спирта и 1,3 тыс. литров суррогатного алкоголя.

Производство суррогата в цехе, который располагался в складском помещении, организовал 48-летний харьковчанин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко.

"Установлено, что мужчина покупал спирт сомнительного качества, разбавлял его водой и разливал в бутылки и тетрапак. По предварительным данным, в дальнейшем суррогатную водку реализовывали в так называемых "наливайках", - отметил Кравченко.

Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Сегодня, 20 марта, с санкции суда в цехе по производству суррогата проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование для изготовления спиртовой смеси, около 3,4 тыс. литров спирта, 1,3 тыс. литров спиртовой смеси и др. Отобраны образцы, которые направлены на экспертизу.

Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявлении подозрения лицам, причастным к незаконному изготовлению подакцизных товаров. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Осенью 2016 года в Харьковской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли несколько десятков человек. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила отравление метилом у 48 человек.

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Новости Украины, Андрей Кравченко, Подпольный цех, Суррогатный алкоголь, Харьков.
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