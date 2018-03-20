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Из-за сильного снегопада в Киеве могут ограничить движение для грузовиков

Снегопад в Киеве
21:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы города оперативно будут принимать решение о запрете или разрешении на въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу.

В столицу во вторник вечером могут ограничить въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствия работе снегоуборочной техники.

Городские власти призывают киевлян не пользоваться личными автомобилями во время снегопада и, по возможности, оказывать преимущество общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать чистить дороги города от снега, будут эвакуированы.

По прогнозу синоптиков, 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, вьюга, на дорогах гололед, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м/с.

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Новости Украины, Грузовой транспорт, КГГА, Киев, Непогода, Снегопад в Киеве.
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