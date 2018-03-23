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В Гидрометцентре объяснили причину выпадения снега желтого цвета

Снег желтого цвета выпал в Одесской области
14:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский гидрометцентр считает, что снег желтого цвета выпал в Одесской области из-за перемещения пылевого облака с севера Африки.

В Украинском гидрометцентре пояснили, что желтоватый цвет снега, который выпал на юге Одесской области, является следствием перемещения пылевого облака с севера Африки.

"За минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтоватого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км с районов северной Африки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Фейсбуке в пятницу.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями с изображением снега песочного оттенка.

Ранее пользователи соцсетей выложили фотографии со снегом желтого и розового цвета, который выпал в ряде населенных пунктов на юге Одесской области.

Мэр г.Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

На юге Одесской области выпал желтый снег

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал А.Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут позже.

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Новости Украины, Одесская область, Пылевое облако с Африки, Снег желтого цвета, Укргидрометцентр.
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