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Украинец пытался тайно вывезти в Россию более 1 тысячи радиодеталей

ГПСУ
16:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники Сумского отряда и таможенники в пункте контроля "Хутор-Михайловский" пресекли попытку незаконного перемещения через границу радиодеталей.

Пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками в пункте контроля "Хутор-Михайловский" во время проверки поезда "Кишинев-Москва" выявили попытку незаконного перемещения через границу радиодеталей.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне пограничный наряд во время осмотра одного из вагонов обнаружил в пассажирском купе пол постельным комплектом коробку, в которой находились более 1 тыс. единиц радиодеталей.

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"Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас обнаруженные радиодетали изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

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Новости Украины, Незаконное перемещение, Радиодетали, Сумы, Хутор-Михайловский.
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