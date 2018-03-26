Как проходят учения украинских артиллеристов в зоне АТО (Видео)

Украинские артиллеристы провели военные учения в зоне проведения АТО на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на странице пресс-центра штаба АТО. Учения прошли на приазовском направлении в районе места отвода военной техники противоборствующих сторон. "Военные отработали нормативы выдвижения на огневую позицию, ориентировку в направлении пушки, приведение пушки к бою и отработку по цели без стрельбы", - сказано в сообщении.