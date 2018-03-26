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Во Львове задержали пьяного водителя автобуса
Новости Украины: Пассажиров в автобусе не было, драгер показал у водителя более двух промилле алкоголя в крови.
В воскресенье, 25 марта, патрульные остановили водителя пригородной маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика.
"Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Киеве трамвай сошел с рельсов.
Telegraf.com.ua