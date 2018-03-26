Во Львове задержали пьяного водителя автобуса

В воскресенье, 25 марта, патрульные остановили водителя пригородной маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

О водителе, который на дороге хаотично маневрирует полосами, сообщил водитель грузовика.

"Он, чтобы избежать столкновения, был вынужден выехать на встречную. Там же заблокировал водителя маршрутки и вызвал копов", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве трамвай сошел с рельсов.