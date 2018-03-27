Труханов остров могут превратить в заказник

Киевский городской совет может объявить столичный Труханов остров ландшафтным заказником местного значения. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующий проект решения сейчас проходит согласование в профильных комиссиях горсовета. Документ предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо".

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группировкой редких видов растений и животных, внесенных в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины. Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, отмечают в Киевсовете.