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Труханов остров могут превратить в заказник

Труханов остров
15:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации.

Киевский городской совет может объявить столичный Труханов остров ландшафтным заказником местного значения. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующий проект решения сейчас проходит согласование в профильных комиссиях горсовета. Документ предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостный ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо".

Территория, которая входит в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группировкой редких видов растений и животных, внесенных в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины. Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, отмечают в Киевсовете.

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Новости Украины, Заказник, КГГА, Киев, Киевсовет, Труханов остров.
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