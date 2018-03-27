Россошанскому продолжили меру пресечения

Дмитрию Россошанскому, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Россошанского.

"По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, Д.Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Справка. Племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский в 2015 году сбил автомобилем Светлану Сапатинскую.

Обуховский райсуд Киевской области признал Россошанского виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Пострадавшие подали апелляционную жалобу, по результатам которой приговор был отменен, и дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Дело о гибели Сапатинской вела ее сестра - юрист Ирина Ноздровская.

1 января 2018 года тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Уголовное производство по факту гибели Ноздровской по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта без возможности внесения залога. 5 марта суд еще на два месяца продлил Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой были обнаружены ДНК Юрия Россошанского.