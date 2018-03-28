НАБУ сообщило о подозрении новому фигуранту дела о хищении на Госинвестпроекте

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении директору ООО "Боржава резорт" – седьмому возможному участнику схемы по хищению государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАБУ, ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) и ГП "Государственная инвестиционная компания" в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - сказано в сообщении НАБУ.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.

В НАБУ напомнили, что 12 декабря 2017 детективы Бюро задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн. А именно: экс-заместителя главы Госинвестпроекта, который также был советником директора "Государственной инвестиционной компании"; бывшего сотрудника Госинвестпроекта, бывшего директора ГП "Государственная инвестиционная компания"; директора ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

Как сообщалось, экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте В.Каськива в Панаме, в марте 2017 года стало известно, что Панама отказала ему в предоставлении статуса политического беженца.

Генпрокурор Юрий Луценко 1 ноября сообщил, что В.Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину, в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога; необходимая сумма была внесена в тот же день Кроме того, суд обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта и являться по первому требованию к следователю, а также сообщать о местонахождении.

По словам Ю.Луценко, суть обвинения сводится к расхищению государственных средств при размещении внешней рекламы, речь идет о растрате 7 млн 463 тыс грн. По его словам, В.Каськив полностью оплатил всю сумму, и это полностью подтверждает обоснованность обвинительного акта прокуратуры, однако юридически не признал свою вину, хотя его первые показания фактически свидетельствуют об этом.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Госинвестпроекта В.Каськива.