В Житомире с подозрением на корь госпитализировали военных

В инфекционное отделение военные попали с одинаковыми симптомами – высокой температурой и высыпанием. 30 марта 7 человек выписали, однако, в медучреждении остается еще 14 воинов.

У всех состояние легкой и средней тяжести. По словам врачей, все больные не имели нужных прививок. В общем, с начала года в Житомире зарегистрировано 40 случаев заболевания корью.

Ранее стало известно о вспышке кори среди военных под Киевом. В больницу города доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку.