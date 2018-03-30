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В Житомире с подозрением на корь госпитализировали военных
Новости Украины: В Житомире из-за кори госпитализировали 21 военнослужащего.
В инфекционное отделение военные попали с одинаковыми симптомами – высокой температурой и высыпанием. 30 марта 7 человек выписали, однако, в медучреждении остается еще 14 воинов.
У всех состояние легкой и средней тяжести. По словам врачей, все больные не имели нужных прививок. В общем, с начала года в Житомире зарегистрировано 40 случаев заболевания корью.
В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори
Ранее стало известно о вспышке кори среди военных под Киевом. В больницу города доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку.
Telegraf.com.ua