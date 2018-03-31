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Женщины из Сирии просят убежища в Украине
12:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости Украины: Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине в связи с конфликтом на территории их страны.
Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.
Telegraf.com.ua