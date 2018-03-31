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Женщины из Сирии просят убежища в Украине

Вагон поезда
12:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине в связи с конфликтом на территории их страны.

Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Сирия, статус беженца, Украина.
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