Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Новости: Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО Порошеко считает почетным создание реабилитационных центов
Новости: "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча "Карпаты" – "Черноморец": видео голов и обзор матча
Новости: Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США
X

Банду отравителей будут судить в Хмельницком

Расследование
18:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленники подсыпали жертвам препараты, а потом грабили, одна из жертв скончалась.

В Хмельницком будут судить группу злоумышленников, которые с целью ограбления подсыпали своим жертвам психотропные препараты. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Сначала девушка втянула в преступную деятельность своего 30-летнего приятеля, уроженца Луганщины, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. Сообщники отравили трех девушек из Донецкой области, подсыпав им в пищу опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда пострадавшие несколько дней провели в реанимации. Впоследствии злоумышленница привлекла в группу еще одного знакомого - 31-летнего ранее судимого жителя Запорожья.

Вместе они арендовали автомобили и разъезжали по Украине, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и в развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и внимательно следила за реализацией преступного замысла. Мужчины знакомились с потенциальными жертвами и подсыпали им ядовитое вещество в пищу или в напитки. Когда потерпевшие теряли сознание - грабили их. В Хмельницком злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, и добавили в кофе двум местным жительницам, с которыми познакомились в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра, умерла от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу тогда едва спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги-полицейские из других областных управлений полиции. Сейчас преступной группе инкриминируют отравление восьми пострадавших, одна из которых скончалась. Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Банда, Грабёж, Жертвы, Отравители, Хмельницкий, яд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве обновляют достопримечательности Карта АТО: Боевики игнорируют "пасхальное перемирие" Проводник поезда "Москва-Кишинев" скрывал нелегальную продукцию

Последние новости

Tesla отзывает модели Tesla Model S в связи с обнаруженной проблемой Историки собрались в Нежине на "посиделки" В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
05 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
Новости сегодня
19:01 Сотруднику СБУ дали 3 года за ДТП
19:01 Медики назвали неожиданную причину раннего старения
18:39 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
18:36 Судьба поединка Головкина с Альваресом решится 18 апреля
18:32 Самые красивые места Украины, которые стоит увидеть (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Добавить комментарий
0