Банду отравителей будут судить в Хмельницком

В Хмельницком будут судить группу злоумышленников, которые с целью ограбления подсыпали своим жертвам психотропные препараты. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Сначала девушка втянула в преступную деятельность своего 30-летнего приятеля, уроженца Луганщины, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и мошенничество. Сообщники отравили трех девушек из Донецкой области, подсыпав им в пищу опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда пострадавшие несколько дней провели в реанимации. Впоследствии злоумышленница привлекла в группу еще одного знакомого - 31-летнего ранее судимого жителя Запорожья.

Вместе они арендовали автомобили и разъезжали по Украине, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и в развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и внимательно следила за реализацией преступного замысла. Мужчины знакомились с потенциальными жертвами и подсыпали им ядовитое вещество в пищу или в напитки. Когда потерпевшие теряли сознание - грабили их. В Хмельницком злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, и добавили в кофе двум местным жительницам, с которыми познакомились в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра, умерла от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу тогда едва спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги-полицейские из других областных управлений полиции. Сейчас преступной группе инкриминируют отравление восьми пострадавших, одна из которых скончалась. Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.