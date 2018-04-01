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Авто дипломатов РФ попало в ДТП в Киеве

ДТП
04:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пассажир авто Volkswagen сбежал с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения.

Сегодня в Киеве, около 00:30 на Нижнем Вале, 17/8, случилась авария с участием автомобиля дипломатического представительства России.

Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen (н.з. #D001067) и припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE). Отмечается, что по информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно повредив ее. «Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался», – говорится в сообщении.

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Новости Украины, Дипломаты РФ, ДТП, Киев, Новости Украины, Украина.
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