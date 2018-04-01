В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию

На одной из станций столичного метро полицейские изъяли у мужчины патроны к автоматическому оружию.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Парень объяснил, что нашел патроны и оставил себе. Правоохранители устанавливают цель хранения патронов.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.