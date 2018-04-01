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В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию
Новости Украины: При осмотре у мужчины обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм.
На одной из станций столичного метро полицейские изъяли у мужчины патроны к автоматическому оружию.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Парень объяснил, что нашел патроны и оставил себе. Правоохранители устанавливают цель хранения патронов.
По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
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