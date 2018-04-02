Лозовая осталась без воды

В Харьковской области из-за аварии на канализационном коллекторе от водоснабжения отключили город Лозовая. Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета со ссылкой на КП "Лозоваяводосервис". По сведениям городских властей, водоснабжение всех районов было отключено с 18:00 31 марта в связи с аварией сети водоотведения возле домов № 12, 13 на 4-м микрорайоне.

На месте работают коммунальщики, к работам привлечена дополнительная техника, бригады работают и в ночное время. В мэрии отметили, что с 1 апреля жителям города был организован подвоз технической воды. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.