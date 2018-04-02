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Лозовая осталась без воды

Авария
10:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Авария на канализационном коллекторе стала причиной отключения от водоснабжения города Лозовая на Харьковщине.

В Харьковской области из-за аварии на канализационном коллекторе от водоснабжения отключили город Лозовая. Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета со ссылкой на КП "Лозоваяводосервис". По сведениям городских властей, водоснабжение всех районов было отключено с 18:00 31 марта в связи с аварией сети водоотведения возле домов № 12, 13 на 4-м микрорайоне.

На месте работают коммунальщики, к работам привлечена дополнительная техника, бригады работают и в ночное время. В мэрии отметили, что с 1 апреля жителям города был организован подвоз технической воды. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

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Новости Украины, Авария, Водоснабжение, Коллектор, Лозовая, Харьковская область.
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