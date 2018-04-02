ГСЧС предупреждает о паводке

В связи с продолжением весеннего половодья на реках Украины 3-6 апреля ожидается повышение уровней воды на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. В течение 3-6 апреля подъем уровня воды по сравнению с уровнями на 8 часов 2 апреля будет составлять на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м больше с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневский р-н Волынской обл.); на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.) на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см", - говорится в сообщении. Кроме того, 2-5 апреля на р. Дунай в г.Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулем поста (на 8 ч. 2.04 уровень 162 см).

На Закарпатье 2-3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками:

- на р. Тиса в пгт Вилок на 0,8-1,3 м;

- на р. Тиса и р. Латорица в г.Чоп на 0,8-1,3 м с содержанием воды на пойме междамбового пространства р. Латорица.

2 апреля на р. Боржава в с. В. Реметы сформируется максимальный уровень 570-590 см над нулем поста (на 8 ч. 2 апреля уровень 560 см), возможно подтопление сельхозугодий ряда приречных деревень, автодорог местного значения.

3 - 5 апреля на украинском участке в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.