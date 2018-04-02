В Киеве ограничат движение на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

Во вторник днем в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В обнародованной в понедельник информации отмечается, что движение по путепроводу будет ограничено с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.