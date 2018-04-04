На Андреевском спуске в Киеве снесли МАФы

В Киеве на Андреевском спуске убрали МАФы сувенирного рынка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Вот и все - сувенирный рынок на Андреевском спуске (пересечение Десятинной и Владимирской) демонтирован. Те предприниматели, которые успели, переехали на Аллею художников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, торговцев предупреждали о демонтаже еще в феврале.

Месяц назад в КГГА заявляли, что на легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно. При этом, по словам замглавы Киевской администрации Алексея Резникова, власть предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.