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На Андреевском спуске в Киеве снесли МАФы
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Новости Украины: Ночью на Андреевском спуске в Киеве демонтировали торговые киоски.
В Киеве на Андреевском спуске убрали МАФы сувенирного рынка.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Вот и все - сувенирный рынок на Андреевском спуске (пересечение Десятинной и Владимирской) демонтирован. Те предприниматели, которые успели, переехали на Аллею художников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, торговцев предупреждали о демонтаже еще в феврале.
Месяц назад в КГГА заявляли, что на легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно. При этом, по словам замглавы Киевской администрации Алексея Резникова, власть предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.
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