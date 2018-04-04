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На Андреевском спуске в Киеве снесли МАФы

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Демонтаж киосков
10:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Ночью на Андреевском спуске в Киеве демонтировали торговые киоски.

В Киеве на Андреевском спуске убрали МАФы сувенирного рынка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Вот и все - сувенирный рынок на Андреевском спуске (пересечение Десятинной и Владимирской) демонтирован. Те предприниматели, которые успели, переехали на Аллею художников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, торговцев предупреждали о демонтаже еще в феврале. 

Месяц назад в КГГА заявляли, что на легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно. При этом, по словам замглавы Киевской администрации Алексея Резникова, власть предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.

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Новости Украины, Андреевский спуск, КГГА, Киев, Киоски, МАФы.
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