На мосту Патона в Киеве прорвало трубу: из тротуара бьет вода

В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" поврежден тротуар на мосту Патона.

Движение транспорта в направлении с ул. Соборности до ул. Дружбы Народов частично ограничено, сообщила пресс-служба "Киевавтодор".

"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" было повреждено капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.А.Патона", - говорится в сообщении.

Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности до ул. Дружбы Народов частично ограничено.