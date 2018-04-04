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На мосту Патона в Киеве прорвало трубу: из тротуара бьет вода

Мост Патона
17:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Движение по мосту Патона в Киеве ограничили из-за аварии в сети "Киевэнерго".

В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" поврежден тротуар на мосту Патона.

Движение транспорта в направлении с ул. Соборности до ул. Дружбы Народов частично ограничено, сообщила пресс-служба "Киевавтодор".

"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" было повреждено капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.А.Патона", - говорится в сообщении.

Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности до ул. Дружбы Народов частично ограничено.

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Новости Украины, Авария на сетях, Киев, Киеватодор, Киевэнерго, Мост Патона.
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