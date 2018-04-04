В зоне АТО обнаружили три тайника с оружием

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции три тайника с военными средствами поражения в Станично-Луганском районе.

"Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании села Марково, правоохранители изъяли 54 32-миллиметровых артиллерийских выстрела, 103 выстрела к гранатометам, 34 82-миллиметровых мины, 3 гранаты Ф-1, 80 взрывателей к мин и почти 5 тысяч патронов различного калибра", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

В селе Камышное вблизи линии разграничения сотрудники СБУ обнаружили в тайнике 16 гранатометов и 22 выстрела к ним, 4 противотанковые гранаты, 5 противопехотных мин, 44 ручные гранаты, 45 выстрелов к подствольному гранатомету, 2 килограмма пластида и более 4 тыс. патронов различного калибра, в том числе снайперские и бронебойные.

"Вместе с другими средствами поражения на месте находки также были обнаружены ручная граната РГО и 4 мины МОН-50 российского производства", - добавили в пресс-центре.

В селе Болотенное правоохранители изъяли из тайника 41 30-миллиметровый снаряд, 120-миллиметровую минометную мину, 6 гранатометов, 3 гранаты, противопехотную мину и 400 граммов тротила с электродетонатором.