Группу сутенеров задержали в Одессе

В Одессе правоохранители задержали межрегиональную организованную преступную группу лиц, которые занимались сутенерством. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Информация относительно деятельности межрегиональной ОПГ сводников и сутенеров была получена работниками Одесского управления ДВБ Нацполиции. По этой информации, злоумышленники создали и организовали деятельность сети борделей", - идет речь в сообщении. По полученным сведениям Одесской местной прокуратурой № 3 было начато уголовное производство по ч.3 ст.303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили, что группа действовала на территории Одессы и Харькова. Там в офисах, которые ОПГ имела в своем распоряжении, работали операторы, которые принимали телефонные звонки от клиентов и координировали деятельность местных борделей. Также в офисах работали администраторы веб-сайтов, которые создавали и размещали соответствующую рекламу.

Уточняется, что ОПГ систематически расширяла свою деятельность, открывая новые места разврата и втягивая в "бизнес" значительное количество лиц - проституток, операторов сall-центров, модераторов сайтов в Интернете. Кроме того, организаторы подыскивали водителей такси и частных автомобилей, администраторов борделей. Организатором группы оказалась 31-летняя уроженка Донецкой области, жительница Харькова. Установлено, что женщина имеет широкий круг знакомств, в том числе среди работников правоохранительных органов. В роли соорганизаторов сексуального бизнеса выступала пара сожителей - 38-летний уроженец Сумской области и 37-летняя уроженка Харьковщины. Мужчина подбирал сутенеров, разрабатывал схемы, планы, порядок и правила деятельности ОЗГ, а также отчитывался организатору о прибыли. Его сожительница должна была контролировать необходимые конспиративные меры для функционирования мест разврата. Кроме того, в ее обязанности входили подбор администраторов борделей и проституток, учет выхода девушек "на работу", финансовая документация и надзор за дисциплиной.