В Киеве детей кормили просроченными продуктами

Полиция Киева расследует уголовное производство по факту поставок предпринимателями некачественных продуктов питания в школы и детские садики, и присвоении таким образом более 5,6 млн грн. Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, в декабре 2017 года в полицию Соломенского района Киева обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания.

Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие государственные учреждения, не выполняет условия договоров. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования выяснилось, что предприниматели вносили в тендерную документацию заведомо недостоверные сведения, в частности, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников являются фиктивными и не соответствуют действительности.

Правоохранители получили документы по поставке обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, сыр имеет просроченный срок годности, мясо, срок годности которого составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Результаты экспертизы образцов продукции показали, что продукты не соответствуют государственным стандартам Украины. Таким образом, у правоохранителей есть основания полагать, что должностные лица общества в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5,6 млн. грн, большая часть которых являются государственными. Это стало возможно в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставку некачественной продукции в детские учреждения. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.