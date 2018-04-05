Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае
Новости: Депутаты приняли закон о дипслужбе Депутаты приняли закон о дипслужбе
Новости: Чей гол красивее: Роналду или Зидана? Чей гол красивее: Роналду или Зидана?
Новости: BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
X

В Киеве детей кормили просроченными продуктами

Школьная столовая
14:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Предприниматели, выиграв тендер на поставку продуктов в учебные заведения, поставляли некачественные продукты.

Полиция Киева расследует уголовное производство по факту поставок предпринимателями некачественных продуктов питания в школы и детские садики, и присвоении таким образом более 5,6 млн грн. Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, в декабре 2017 года в полицию Соломенского района Киева обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставки в учебные заведения столицы некачественных продуктов питания.

Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы, садики и другие государственные учреждения, не выполняет условия договоров. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования выяснилось, что предприниматели вносили в тендерную документацию заведомо недостоверные сведения, в частности, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников являются фиктивными и не соответствуют действительности.

Правоохранители получили документы по поставке обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, сыр имеет просроченный срок годности, мясо, срок годности которого составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Результаты экспертизы образцов продукции показали, что продукты не соответствуют государственным стандартам Украины. Таким образом, у правоохранителей есть основания полагать, что должностные лица общества в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5,6 млн. грн, большая часть которых являются государственными. Это стало возможно в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставку некачественной продукции в детские учреждения. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Мошенничество, Полиция, Предприниматели, Продукты, Тендер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Группу сутенеров задержали в Одессе ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай

Последние новости

Самая красивая ведущая, которую вы когда-либо видели (Фото) DZIDZIO возглавил список самых популярных украиноязычных музыкальных песен на Youtube Порошенко хочет провести широкополосный интернет в села
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
03 Украина получит снайперское вооружение из США
04 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
15:10 Смех да и только: забавные снимки, которые не стоить размещать в свадебном альбоме
15:05 Василий Вирастюк станет участником в шоу "Зважені та щасливі"
15:01 Финляндия разрешила строительство "Северного потока"
15:00 Тренер "Ромы": Рефери и мы помогли "Барселоне"
14:53 63-летняя преподавательница из Нью-Йорка стала звездой интернета (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель Порошенко рассказал о предстоящей встрече с Меркель
Новости: Украина получит снайперское вооружение из США Украина получит снайперское вооружение из США
Новости: Из-за госдолга золотовалютные резервы Украины сократились Золотовалютные резервы НБУ в марте снизились на 1,2%
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0