Китайская фирма займется дноуглублением в Черноморске

Китайская компания выиграла тендер на дноуглубление порта Черноморск. Об этом сообщил перед церемонией подписания контракта на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта Черноморск между АМПУ и компанией China Harbour Engineering Company LTD министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Проект по дноуглубление порта Черноморск, который АМПУ будет реализовывать совместно с китайской компанией, предусматривает увеличение глубин до 16 метров", - сказал В. Омелян. Как добавил он, компания China Harbour стала партнером АМПУ, выиграв прозрачный тендер. "Это позволило нам сэкономить 40 млн грн", - добавил В. Омелян.