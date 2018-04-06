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Китайская фирма займется дноуглублением в Черноморске

Черноморск
17:58 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Проект предусматривает увеличение глубины акватории до 16 метров.

Китайская компания выиграла тендер на дноуглубление порта Черноморск. Об этом сообщил перед церемонией подписания контракта на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта Черноморск между АМПУ и компанией China Harbour Engineering Company LTD министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Проект по дноуглубление порта Черноморск, который АМПУ будет реализовывать совместно с китайской компанией, предусматривает увеличение глубин до 16 метров", - сказал В. Омелян. Как добавил он, компания China Harbour стала партнером АМПУ, выиграв прозрачный тендер. "Это позволило нам сэкономить 40 млн грн", - добавил В. Омелян.

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Новости Украины, Акватория, Дноуглубление, Порт, Тендер, Черноморск.
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