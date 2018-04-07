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Полиция в Днепре задержала киллера, который готовился к убийству

Полиция
05:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения.

В Днепре в пятницу, 5 апреля, полиция задержала киллера во время подготовки к убийству, которого разыскивают в ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. "У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - отметил Аброськин.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - добавил заместитель руководителя Нацполиции.

Аброськин также рассказал, что во время отработки местности для установления сообщников киллера и его возможной жертвы правоохранители вошли в указанного заведения, чем встревожили "воров".

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", - написал Аброськин.

"Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь видимо какого-то «вора»... в этот праздничный вечер для воров", - подытожил полицейский.

 

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Новости Украины, Днепр, Нацполиция, Новости Украины, Полиция, Полиция задержала киллера, Происшествия.
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