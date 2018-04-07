Лжеминера киевского метро осудили на три года

В столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".

"Анонимный звонок в полицию поступил в середине февраля. Тогда неизвестный сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь". На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сотрудники управления полиции в метрополитене, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики", - сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

При обследовании станции метро вход и выход пассажиров ограничили. Для безопасности граждан правоохранители эвакуировали около 100 человек. В результате проверки специалисты профильных служб не обнаружили никаких опасных предметов.

В результате проведения комплекса розыскных мероприятий полицейские оперативно установили личность лжеминера и задержали его дома.

"Правоохранители выяснили, что незадолго до анонимного звонка 24-летний псевдоминеров находился в полицейском участке, где его составили административный протокол за совершение насилия в семье. По словам молодого человека, ложное сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину.

Приговором Оболонского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, осудили на три года с испытательным сроком.