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Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен по причине ремонта

Южно-Украинская АЭС
00:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: На одном из энергоблоков Южно-Украинской АЭС будут проведены ремонтные работы.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщается на официальном сайте Южно-Украинского энергокомплекса.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины на 104 суток согласно приказу Минэнергоугля Украины от 25.09.2017 №622 7 апреля в 02 час. 39 мин, указывается в информации.

В частности, запланировано провести средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт насосов, парогенераторов, теплообменников, модернизацию систем аварийного охлаждения и аварийного электроснабжения, а также другие работы.

На станции также сообщают, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. По состоянию на 7 апреля он составлял 0,1 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

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Новости Украины, АЭС, Новости Украины, Украина, Энергетика, Южно-Украинская АЭС.
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