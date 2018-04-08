Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен по причине ремонта

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщается на официальном сайте Южно-Украинского энергокомплекса.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины на 104 суток согласно приказу Минэнергоугля Украины от 25.09.2017 №622 7 апреля в 02 час. 39 мин, указывается в информации.

В частности, запланировано провести средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт насосов, парогенераторов, теплообменников, модернизацию систем аварийного охлаждения и аварийного электроснабжения, а также другие работы.

На станции также сообщают, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. По состоянию на 7 апреля он составлял 0,1 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.